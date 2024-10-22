Maden ocağında facia: 1 işçi hayatını kaybetti

Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan bir maden ocağında tavan çökmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ise yaralandı. Olay, Soma'nın Eğnez Mahallesi'ndeki maden ocağında gece saatlerinde meydana geldi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Maden ocağında facia: 1 işçi hayatını kaybetti
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Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan bir maden ocağında tavan çökmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ise yaralandı. Olay, Soma'nın Eğnez Mahallesi'ndeki maden ocağında gece saatlerinde meydana geldi.

Tavanın çökmesi sonucu işçiler Adem Balta (35) ve A.O.K. (25) yaralandı. Yaralılar, Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak Adem Balta, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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