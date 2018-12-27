Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, özel maden ocağında açığa çıkan gazdan etkilenerek hayatını kaybeden maden işçisinin cenazesi, toprağa verildi.

Kilimli ilçesine bağlı Kurtköy köyünde özel bir maden ocağında açığa çıkan metan gazından etkilenerek yaşamını yitiren Satılmış Gücük'ün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alındı.



Gücük'ün cenazesi, Gökçebey ilçesine bağlı Uzunahmetler köyündeki evinin önüne getirildi. Burada Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi.



Satılmış Gücük'ün cenazesi, köy camisinde öğle vakti kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.



Cenaze törenine, Gücük'ün yakınlarının yanı sıra Zonguldak Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan ve mesai arkadaşları katıldı.



Kilimli ilçesine bağlı Kurtköy köyünde dün, özel bir maden ocağında çalışan Satılmış Gücük, açığa çıkan metan gazından etkilenmiş, mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılarak Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, ancak yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.