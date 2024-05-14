Maden ocağında göçük; 1 ölü, 1 yaralı

Acı olay, Zonguldak'ta meydana geldi. Özel olarak işletilen bir maden ocağında meydana gelen göçükte kalan 2 işçiden biri hayatını kaybetti.

Maden ocağında göçük; 1 ölü, 1 yaralı
Editör: Yağmur Biçen
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Göçük öğlen saatlerinde Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel olarak işletilen bir maden ocağında yaşandı.

Olay, yerin 15 metre altında Savaş Onur (31) ile Şenol Zurnalı (42) isimli işçilerin çalışma yaptığı sırada gerçekleşti. Henüz belirlenemeyen bir sebeple göçük meydana geldi. İşçiler için mesai arkadaşları tarafından kurtarma çalışmaları başlatıldı.


İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Göçükten kurtarılarak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Savaş Onur tedavi altına alındı.


Yaklaşık bir saat süren kurtarma çalışmalarının ardından kurtarılan Zurnalı ise ağır yaralı olarak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ekiplerin kalp masajı yaparak ambulanstan acil servise ulaştırdığı Zurnalı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden maden işçisi hastane morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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