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Madenci aileleri HSK önündeydi

Madenci aileleri Hakimler Savcılar Kurulu'nun önünde seslerini yükseltti. Soma katliamı davasında verilen cezalara tepki göstermek için Ankara’ya yürüyen maden şehitlerinin yakınları polis engeli ile karşılaştı. "Adalet istiyoruz" diyen aileler hükümete de tepkiliydi.

Madenci aileleri HSK önündeydi

Maden katliamına karşı adalet istediler.

Soma’da 301 madencinin yaşamını yitirdiği katliama ilişkin davadan çıkan karara tepki gösteren madenci aileleri bugün Ankara’daydı. Karar duruşması geçen hafta yapılmış sanıklara ‘taksirle öldürme’ suçundan ceza verilmişti.

Acılı aileler, Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun önünde adalet istedi.

Aileler polis engeli ile karşılaştı. Açıklamanın yapıldığı alana avukatlar ve ailelere destek verenler alınmadı. Yaşanan arbedenin ardından polis Somalı ailelere ve avukatlara biber gazıyla müdahale etti.

HSK Başkanı ile görüşmek isteyen ailelerin talebi gerçekleşmedi.

ulusal.com.tr
HABER: HASRET KAYA
KAMERA: UĞUR MARANGOZ

 

Etiketler; #soma #HSK
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