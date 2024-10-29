Maganda kurşunu, 6 yaşındaki çocuğun hayatını aldı!

Kars'ta akülü aracıyla evinin önünde oynayan 6 yaşındaki Muhammet Poyraz Erdağı, "maganda kurşunu" nedeniyle hayatını kaybetti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Maganda kurşunu, 6 yaşındaki çocuğun hayatını aldı!
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Olay, İnönü Caddesi üzerindeki bir düğün salonunun henüz kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından kurşunlanması sırasında gerçekleşti.

Erdağı, düğün salonunun yakınında akülü aracıyla oynadığı esnada kurşunun isabet etmesiyle ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olaya karıştıkları tespit edilen M.A, B.A, K.A, A.A, Y.Y, E.Y.A, K.Y. ve Y.D.A. isimli kişileri yakaladı. Bazı şüphelilerin üzerinde silah ele geçirildiği bildirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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