Maganda kurşunu düğünü kabusa çevirdi! "Babam entübe, onlar serbest"

Olay, 30 Mayıs tarihinde Cide ilçesine bağlı Ağaçbükü köyünde yaşandı. Köydeki okul bahçesinde düzenlenen düğün eğlencesi sırasında K.Ö. isimli şahıs, elindeki tabancayla havaya ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan ilk kurşun, düğün sahibi R.Ö.'nün montuna isabet etti. Çevredeki vatandaşların durması yönündeki uyarılarına rağmen K.Ö. silahını ateşlemeye devam etti. Bu sırada tabancadan çıkan kurşun, okul binasının duvarından sekerek o esnada yolda bulunan 48 yaşındaki Mehmet Demir'in başına isabet etti.

VURUP KAÇTILAR, MAHKEME SERBEST BIRAKTI

Başından vurularak kanlar içinde yere yığılan Mehmet Demir, olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından Şenpazar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Demir, hayati tehlikesinin sürmesi sebebiyle yoğun bakım ünitesine alınarak entübe edildi.

Olayın ardından inceleme başlatan Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, K.Ö. ile tabancanın sahibi olduğu tespit edilen N.T.'yi gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"BABAM KANLAR İÇİNDE YATARKEN KAÇIP GİTTİ"

Şüphelilerin serbest bırakılmasına tepki gösteren ve olayda ihmali bulunan herkesin tutuklanmasını isteyen Mehmet Demir'in oğlu Tayfur Demir, süreci şu sözlerle anlattı: "Düğün eğlencesinde okulun içerisinde alkol masası kurulmuştu ve okulun camından silahla ateş açılıyordu. Kurşun, çatıdan sekip babamın kafasına isabet etti. O sırada ilk mermi aslında düğün sahibi olan kişinin montunu delip geçti. Herkes elini kaldırıp ‘dur' diye bağırdı ama silahı ateşleyen kişi bunu duymadı. Köylüler de o sırada ‘dur' diye bağırıyordu. Kimseye umursamayıp silahını ateşlemeye devam etti. Mermi okulun çatısından sekip babamın kafasına isabet etti. Hala daha ateş etmeye devam ediyordu. Babam o sırada kanlar içinde yerde yatarken şahıs fark edince olay yerinden kaçıp gitti, uzaklaştı. Orada yardım etmesi gerekiyordu. Jandarma kişiyi gözaltına aldı, nöbetçi mahkeme de serbest bıraktı. Benim babam burada hastanede şu anda entübe edildi. Hayati tehlikeyi atlatmamış durumda ve o şahıslar elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor. Bu kişilerin tutuklanmasını istiyoruz, adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Köydeki düğün eğlencesinde okul içerisinde alkol masasında köy muhtarı da bulunmaktaydı. Bu işlere göz yumup izin vermiştir"

ACILI EŞTEN MUHTARA AĞIR SUÇLAMA

Ağabeyinin hastanedeki bekleyişi sürerken konuşan Emrullah Demir, "Silahların atılmasını istemiyoruz. Kimseden böyle bir talepte bulunmasını da istemiyoruz. Bizim canımız yandı, başka kimsenin canı yanmasın. Benim kardeşim şu anda ölüm döşeğinde" diye konuştu.

Eşinin yaşam mücadelesi verdiğini ve sorumluların cezasız kalmasını kabullenemediğini belirten Derya Demir ise köy muhtarına da tepki göstererek "Köy muhtarından da şikayetçiyim. Her şeye göz yumuyor, adalet istiyoruz. Benim eşim can çekişiyor. Hayati tehlikesi devam ediyor. Onlar elini kolunu sallayarak geziyor. İstanbul'a kaçtılar. Ben bunu kabullenmek istemiyorum. Sonsuza kadar hakkımı arayacağım, şikayetimi her yerde devam ettireceğim" şeklinde konuştu.

"BİZE BAYRAMI ZEHİR ETTİLER"

Hastaneden gelecek müjdeli bir haber için bekleyen Mehmet Demir'in yeğeni Ferdi Topcu da adaletin yerini bulmasını talep ederek "Bu adamlar nedense nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı, dışarıda geziyor, İstanbul'a kaçtılar. Biz, bunu kabullenmek istemiyoruz. Adaletin yerine getirilmesini istiyoruz. Bizim tek derdimiz bu, tek temennimiz o adamın içeride olmasıydı. Ama bakıyoruz ki bu adam şu an İstanbul'da kaçmış, geziyor. Bize bayramı zehir ettiler. Silah atmak nedir, bundan nasıl bir zevk alıyorlar? Köyümüzde asla böyle şeylerin yaşanmasını da istemiyoruz. Dayımın ne alkolle ne sigarayla hiçbir zaman bir bağlantısı olmadı.Ama nedense hep zararsız insanların başına böyle acı olaylar geliyor. Suçlular ise şu an dışarıda. Bunu kabullenmek istemiyoruz. Türkiye'nin adaletine her zaman güveniyoruz" dedi.