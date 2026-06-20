Mahallede dehşet anları: Başıboş köpekler kadınlara saldırdı

Olay, sabah saat 05.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Hayvanlarını çobana verdikten sonra evlerinin yolunu tutan ve yaşları 50 ile 57 arasında değişen üç kadın, tam kapılarının önüne geldikleri sırada köpeklerin saldırısına uğradı.

Köpeklerin arasında kalan kadınlar el, kol ve baş bölgelerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların sesleri duyup yardıma koşmasıyla kadınlar köpeklerden kurtarıldı. Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından vakit kaybetmeden Silopi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadınların hastanedeki işlemleri sürüyor.

BİRÇOK KEZ UYARMIŞLARDI

Meydana gelen bu yaralanmalı saldırı, ilçede uzun süredir devam eden sahipsiz hayvan problemini bir kez daha gündeme taşıdı. Yetkililere acil çözüm çağrısında bulunan vatandaşlar, durumun vahametini vurguluyor.

Daha önce de birçok kez konuyla ilgili uyarılar yapıldığını ifade eden mahalle sakinleri, ilçe genelinde sokaklarda ve mahalle aralarında başıboş köpeklerin dolaşmaya devam ettiğini söylediler. Çevre sakinleri, kalıcı önlemlerin alınmasını bekliyor.