Mahalleli güçlükle ayırdı! Baba ile 17 yaşındaki oğlu yumruk yumruğa kavga etti
Bolu'nun Köroğlu Mahallesi'nde baba ile 17 yaşındaki oğlu arasında bilinmeyen bir sebeple başlayan tartışma, sokağa taşan yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son bulan olayda, darp sonucu yaralanan taraflar hastanede tedavi altına alındı.
Akşam saatlerinde Yağmur Sokak'ta meydana gelen olayda, baba ve 17 yaşındaki oğlu henüz belirlenemeyen bir nedenle evde tartışmaya başladı. Sözlü olarak başlayan gerilim, kısa sürede karşılıklı yumrukların atıldığı fiziksel bir kavgaya dönüştü.
KAVGA SOKAĞA TAŞTI, VATANDAŞLAR ARAYA GİRDİ
Evin içinde yaşanan arbede büyüyerek sokağa taşarken, birbirine vurmaya devam eden baba ve oğlu çevredeki vatandaşlar ayırdı.
Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine adrese hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Aldıkları yumruk darbeleri nedeniyle yaralanan taraflara ilk tıbbi müdahale, sağlık ekiplerince olay yerine gelen ambulansta yapıldı. Yaralı baba ve oğlu, daha sonra Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hastanedeki tedavisinin tamamlanması ve darp raporunun alınmasının ardından baba, resmi işlemlerinin yapılması amacıyla Aile İçi Şiddet Büro Amirliği’ne götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı inceleme devam ediyor.