Mahalleliyi sokağa döken koku... Acı gerçek ekipler duvarı kaldırınca çıktı

Günlerdir haber alınamayan adamın evinin yakınından gelen ağır kokular üzerine komşular hemen harekete geçti. İhbarla adrese gelen jandarma ve sağlık ekipleri, çevrede yaptıkları aramada hayatlarının şokunu yaşadı.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Mahalleliyi sokağa döken koku... Acı gerçek ekipler duvarı kaldırınca çıktı
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 66 yaşındaki Ali Boyraz Koç'un evinin yakınından gelen kötü kokudan rahatsız olan komşularının ihbarı üzerine adrese giden ekipler, Koç'un cansız bedenini yıkılan bahçe duvarının altında buldu.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yalnız yaşayan 66 yaşındaki Ali Boyraz Koç, komşularının kötü koku ihbarı üzerine yıkılan bahçe duvarının altında cansız bedeni bulundu. Koç'un 4 gün önce öldüğü tahmin ediliyor.

4 GÜN ÖNCE HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Olay, öğle saatlerinde ilçenin Akören Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yalnız yaşayan Ali Boyraz Koç'un komşuları, evin yakınından kötü koku gelmesi nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Evin çevresinde araştırma yapan ekipler, yıkılan bahçe duvarının altında Ali Boyraz Koç'un cesediyle karşılaştı. Koç'un 4 gün önce öldüğü ve kokunun da çürümeye başlayan cesetten geldiği belirlendi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE NETLEŞECEK

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Koç'un cenazesi hastane morguna konuldu. Ali Boyraz Koç'un duvarın altında kalarak öldüğü tahmin edilirken, kesin ölümün nedeninin otopsi sonucu ortaya çıkacağı belirtildi.

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