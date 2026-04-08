Mahalleye yeni taşınanlara kurşun yağdırdılar! 14 yaşındaki çocuk yaralandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kamyonetle sokağa gelen şahıslar ile mahalleye yeni taşınan kişiler arasında çıkan silahlı kavgada biri çocuk 2 kişi yaralandı. Olay yerinde 5 boş kovan tespit eden polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Olay, kimliği henüz tespit edilemeyen şahıs veya şahısların bir kamyonetle sokağa gelmesiyle başladı. Kamyonetle gelen grup ile mahalleye yeni taşındığı öğrenilen kişiler arasında belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada tabancayla ateş açılması sonucu Hazar C. ve 14 yaşındaki Berat C. kurşunların hedefi olarak yaralandı.

Silah seslerinin ardından yaralanan Hazar C. ve Berat C., yakınları tarafından özel bir araca bindirilerek Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, tabancayı ateşleyen şüpheli veya şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı.

SOKAKTA 5 BOŞ KOVAN VE CAMLARI KIRIK KAMYONET BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olayın yaşandığı sokakta güvenlik önlemi alarak detaylı incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda sokak üzerinde 5 adet boş kovan bulundu. Ayrıca, olay yerinde bulunan ve kavgaya karışanların geldiği belirtilen kamyonetin camlarının kırıldığı tespit edildi.

Emniyet güçleri, kaçan şüphelilerin kimliklerini belirlemek ve yakalamak amacıyla geniş çaplı soruşturma yürütüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

