Mahkemede ilginç savunma: " Ben veganım, orada uzun süre kalamam"

Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Alisya Bahar Candan'ın da aralarında bulunduğu 11 tutuklu sanık ile Gülnihal Çiçek'in de yer aldığı bir kısım tutuksuz sanık katıldı.Duruşmada ayrıca bazı müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Savunmasını yapmak üzere mahkeme heyetince söz verilen Gülnihal Çiçek, iddianameyi defalarca okuduğunu ancak kendisine yönelik açık bir suçlama göremediğini savundu.

Çiçek, iddianamede örgüt lideri olarak suçlanan sanıklarından Orhan Apyadın'ı, 'Kaan Hamzaoğlu' olarak tanıdığını belirterek, şöyle konuştu:

"KENDİSİNİ FARKLI İSİMLE TANITAN BİRİSİ"

- Kendisiyle 2021 yılında kısa süreli bir ilişkim oldu. Kendisini farklı bir isimle tanıtan birisi gerçek mesleğini de söylemez. Ben kendisini, iş insanı, aktif para kazanan ve benden çok hoşlanan biri sandım. Ben o dönemde anksiyete problemleri yaşıyordum. Bu nedenle özel hayatım ile ilgili yanlış bir karar verdim. Hukuk fakültesini bitirdim ancak bu olay nedeniyle mesleğimi yapamıyorum. Yaşam tarzlarımız uyuşmadığından uzun süren bir ilişkimiz olmadı. Ayrılmak istediğimde sözlü tacizlere başladı. Onur Apaydın hakkında uzaklaştırma kararı alarak ayrıldım. Örgüt ve örgüt üyeliği nedir, sadece dizilerden izlediğim kadarıyla biliyoru

"NİHAL CANDAN, BAHAR CANDAN VE ONUR APAYDIN MASUMDUR"

Araç satışı olaylarına ilişkin bir ilgisinin olmadığını, bu konuda iddia edildiği gibi toplantılara katılmadığını ileri süren Çiçek, "Bahsedilen toplantıların et restoranında yapıldığı söyleniyor. Ben veganım. Orada uzun süre kalamam. Et yenildiği için midem bulanır." dedi.