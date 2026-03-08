Mahkemede itiraf etti! Otobüste gizlenen 3 kilo uyuşturucu böyle bulundu

Kırklareli'nde uyuşturucu ithal etme suçundan yargılanan otobüs şoförünün duruşmadaki itirafı üzerine, gümrük yediemin otoparkında bekletilen otobüste yapılan detaylı aramada gizli bölmeye saklanmış 3 kilo 166 gram skunk bulundu.

Mahkemede itiraf etti! Otobüste gizlenen 3 kilo uyuşturucu böyle bulundu
Olay, Kırklareli'nde meydana geldi. Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde "uyuşturucu ithal etme" suçlamasıyla yargılanan otobüs şoförü sanık M.K., duruşma esnasında verdiği ifadede, kullandığı otobüste uyuşturucu saklanmış gizli bir bölme daha bulunduğunu itiraf etti. Sanığın bu ikrarı üzerine Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı derhal harekete geçerek yeni bir çalışma başlattı.

TUVALETTEKİ GİZLİ BÖLMEDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Başsavcılığın talimatıyla Dereköy Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, gümrük yediemin otoparkında tutulan M.K.'ye ait otobüste arama gerçekleştirdi.

Ekiplerin incelemeleri sonucunda, otobüsün tuvalet bölümünde bulunan peçeteliğin altına yapılmış özel bir gizli bölme tespit edildi. Bu alanın içerisine vakumlu poşetlerle yerleştirilmiş halde 3 kilo 166 gram skunk maddesi ele geçirildi. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, ortaya çıkan uyuşturucu maddeyle ilgili yeni bir soruşturma başlattı.

GEÇEN YIL SINIR KAPISINDA YAKALANMIŞTI

Söz konusu sanığın şoförlüğünü yaptığı otobüs, geçen yıl Dereköy Sınır Kapısı'nda şüphe üzerine durdurulmuştu. X-ray cihazından geçirilen araçta yoğunluk tespit edilmesi üzerine hangar aramasına geçilmiş, otobüsün çeşitli yerlerine yapılmış gizli bölmelerde toplam 8 kilo 296 gram skunk bulunmuştu.

Bu operasyonun ardından hakim karşısına çıkarılan şoför M.K. tutuklanarak cezaevine gönderilmiş ve hakkında uyuşturucu ithal etme suçundan Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

