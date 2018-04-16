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Mahkemede kendini yaktı!

Mardin'in Derik ilçesinde belediye başkan vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit edildiği terör saldırısına ilişkin süren davanın duruşmasına SEGBİS ile katılan sanık Şerif Mesutoğlu, kendisini ateşe verdi.

Mahkemede kendini yaktı!

Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesinde Safitürk'ün şehit edildiği terör saldırısına ilişkin 8'i tutuklu 15 sanığın yargılanmasına devam edildi. 

Duruşmada tutuksuz sanıklar Abdülkadir Deniz, Saime Ateş Mesutoğlu, Nursel Eser, Zinet Erdaş ve Zuhal Dalçin hazır bulunurken başka illerdeki cezaevlerinde tutuklu olan sanıklar Devran Aslan, Tahsin Erdaş, Şerif Mesutoğlu, Mehmet Deniz, Ahmet Deniz, Fikret Bağı, Fikret Deniz ve Vedat Erol ile SEGBİS aracılığıyla bağlantı kuruldu.

Siverek T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan SEGBİS aracılığıyla savunma yapan tutuklu sanıklardan Şerif Mesutoğlu, davayla ilgili önemli şeyler söyleyeceğini dile getirerek, yanında bulunan diğer sanıklar ile görevlilerin çıkarılmasını talep etti.

BİR ANDA ALEV ALDI

Talebin kabul edilmesinin ardından odada yalnız kalan sanık Mesutoğlu, söyleyeceklerine mahkeme heyetinin inanmayacağını belirtti ve daha sonra oturduğu masanın altında bir şeyleri kurcalamaya başladı. Bu sırada ayağa kalkan Mesutoğlu'nun üzerini alevlerin kapladığı görüldü.

Cezaevindeki görevliler odaya girerek kendisini ateşe veren sanık Mesutoğlu'na müdahalede bulundu.

Mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Siverek T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki ilk müdahalesinin ardından Mesutoğlu, Siverek Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Vücudunda yanıklar olan Mesutoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #mardin #safitürk #şerif mesutoğlu #kendini yaktı
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