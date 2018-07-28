Kocaeli'de sağanak yağış nedeniyle dere taştı. Piknikçiler mahsur kaldı. Ailelerin ağırlıkta olduğu kanyonda 24 kişi kurtarıldı.

Ballıkayalar Tabiat Parkı'na piknik yapmak için giden 24 kişi derenin taşması sonucu mahsur kaldı.



Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, belediye ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Tabiat parkında saatlerce bekleyen vatandaşlar yoğun uğraşlar sonucu helikopter destekli çalışmayla kurtarıldı.



Ekipler, 6'sı helikopterle olmak üzere 20 kişiyi, daha sonra da bölgede bulunan aynı aileden 4 kişiyi kurtardı.



Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, can ve mal kaybının yaşanmadığını söyledi.



ulusal.com.tr



