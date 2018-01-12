Turgutlu ilçesinde, otomobilin motor kısmına giren kediyle telefon direğinin tepesinde mahsur kalan kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, otomobilin motor kısmına giren kediyle telefon direğinin tepesinde mahsur kalan kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.



Turgutlar Mahallesi Üzüm Sokak'ta bulunan bir telefon direğinin tepesinde mahsur kalan kediyi gören mahalle sakinleri, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri telefon direğine çıkarak mahsur kalan kediyi indirdi. Mahalle sakini Batu Altın "İşten çıkıp eve geldim. Direk üstünde miyavlayan kediyi görünce içim sızladı ve itfaiye haber verdim" dedi.



Bu olayın ardından Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir otoparkta park halinde bulunan Aşkın Tireli'ye ait 35 KF 1673 plakalı otomobilin motor kısmına kedi girdiği ihbarını alan itfaiye ekipleri, olay yerine gitti. Kısa süreli çalışmayla mahsur kalan kedi kurtarıldı.



Aşkın Tireli, "Arkadaşı ziyaret etmek için otomobilimi park ettim. Dönüşte bir vatandaş, arabanın içinde kedinin olduğunu belirtince itfaiyeye haber verdim. Allah razı olsun itfaiye görevlilerinden" diye konuştu.