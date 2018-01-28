Hakkari'de, kayak için Merga Bütan Kayak Merkezi'ne giderken yoğun tipi yüzünden yolda mahsur kalan, aralarında çocukların da olduğu 150 kişi, Mehmetçik ile karayolları ekiplerince kurtarıldı

Hakkari'de kayak yapmaya giderken yoğun tipi nedeniyle yolda mahsur kalan, aralarında çocukların da bulunduğu 150 kişi Mehmetçik ve karayolları ekiplerince kayak merkezine ulaştırıldı.



Hafta sonu tatilinde kayak yapmak için kente 12 kilometre uzaklıktaki 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'ne hareket eden 70 araç, kayak merkezi yolunun tipi nedeniyle kapanması sonucu ilerleyemedi.



Vatandaşların durumu karayollarına bildirerek yardım istemesinin ardından bölgeye sevk edilen Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri ile jandarmanın yardımıyla yürüttüğü çalışmayla yol ulaşıma açıldı.



Kara saplanan araçları kurtaran jandarma ve karayolları ekipleri, 70 araç ve içerisinde bulunan 150 kişinin kayak merkezine ulaşmasını sağladı.



Kapanan yolda iki saat bekleyen vatandaşlar, zorlu yolculuğun ardından ulaşabildikleri merkezde kayak yapmanın keyfini sürdü.



Çocuklar da kızaklarıyla kayarak gönüllerince eğlendi.



Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, vatandaşların dönüş yolunda ulaşımda sorun yaşamaması için önlem aldı.