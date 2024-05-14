"Mahzen-44" operasyonuyla bir organize suç örgütü daha çökertildi

"Mahzen-44" operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı.

"Mahzen-44" operasyonuyla bir organize suç örgütü daha çökertildi
Editör: Yağmur Biçen
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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mahzen-44" operasyonu ile elebaşılığını Metin Singer'in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini, elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 15 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlar sonucunda çok sayıda ruhsatsız tabanca, 9 adet sahte pasaport ve çok sayıda delici ve kesici alet ele geçirildi." dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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