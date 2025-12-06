Makam odasında silah kazası: Üsteğmen Ali Kablan hayatını kaybetti

Muş’un Korkut ilçesinde İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Kablan, makam odasında silah bakımını yaptığı sırada meydana gelen kazada yaşamını yitirdi. Kablan için düzenlenen törenin ardından naaşı memleketi Çorum’a gönderildi.

Muş’un Korkut ilçesinde İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Kablan, makam odasında silah bakımını yaptığı sırada meydana gelen kazada hayatını kaybetti. Olayın saat 11.00 sıralarında yaşandığı, Kablan’ın silahının bakım esnasında ateş aldığı belirtildi.

1 çocuk babası olan Üsteğmen Kablan, olay yerinde yaşamını yitirirken, cenazesi otopsi işlemleri için Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen uğurlama töreninde Kablan’ın özgeçmişi okundu ve dualar edildi. Törende duygusal anlar yaşandı; eşi Elif Kablan, Türk bayrağına sarılı eşinin naaşına sarılarak gözyaşı döktü. Muş Valisi Avni Çakır, Elif Kablan’a başsağlığı dileklerinde bulundu.

Üsteğmen Ali Kablan’ın naaşı, Muş’taki törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Çorum’a gönderildi.

