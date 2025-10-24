Makas atan sürücüler için caydırıcı adım: Cezalar ağırlaşıyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni trafik kanunu teklifiyle birlikte makas atan sürücülere 90 bin lira para cezasıuygulanacağını, ehliyetlerine 60 gün el konulacağını ve araçlarının 60 gün trafikten men edileceğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Küçükçekmece’de 25 Ağustos’ta makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bir sürücünün görüntülerine yer verdi.

Görüntülerdeki sürücünün idari para cezası ödediğini ve o günden bu yana aynı yollarda aracını kullanmaya devam ettiğini belirten Yerlikaya, mevcut yasanın caydırıcılığının yetersiz olduğunu vurguladı:

“Mevcut kanuna göre makas atan araç sürücüsüne sadece idari yaptırım uygulanıyor. Ehliyeti cebinde ve aracını kullanabiliyor. Sizce bu ceza caydırıcı olabilir mi? Yeni trafik kanunu teklifi, Gazi Meclisimizin takdiriyle yürürlüğe girdiğinde, bu sürücü 60 gün boyunca bizlerle aynı yolda araç kullanamayacak.”

Yerlikaya, vatandaşlardan trafik güvenliğini hiçe sayan sürücüleri 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmelerini isteyerek yeni düzenlemeyi şöyle açıkladı:

“Yeni trafik kanunu teklifine göre, makas atan sürücüye 90 bin lira idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve araçlarını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz.”

Bakan Yerlikaya, paylaşımında ayrıca trafik güvenliği için toplumsal duyarlılığın önemine dikkat çekti.