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Makinist Hulisi Böler son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da, Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile yol kontrolü yapan kılavuz lokomotifinin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren makinist Hulisi Böler'in cenazesi, memleketi Tokat'ın Pazar ilçesinde defnedildi.

Makinist Hulisi Böler son yolculuğuna uğurlandı

Ankara Adli Tıp Kurumundan dün yakınları tarafından alınan 34 yaşındaki Böler'in cenazesi, Pazar Devlet Hastanesi morguna konuldu. 

Morgdan alınarak Üzümören beldesindeki babaevine götürülen Böler'in cenazesi, helallik alınmasının ardından Ulu Cami'ye getirildi.

Cuma namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Böler'in cenazesi, Abdulhannani Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze namazı sırasında eşi Canan, baba Hasan ve ağabeyi Sezai Böler gözyaşlarına hakim olamadı.

Cenazeye Tokat Valisi Ozan Balcı, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Turhal Kaymakamı Ahmet Süyehl Üçer ile vatandaşlar katıldı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #makinist #hulusi böler #ankara tren kazası
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