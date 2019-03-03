Malatya'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre Malatya'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:
Vatan Partisi
Malatya Büyükşehir: Hüseyin Koç
Adalet ve Kalkınma Partisi
Malatya Büyükşehir: Selahattin Gürkan (Cumhur İttifakı)
Arapgir: Rıza Murat Türksoy
Arguvan: Ahmet Eren
Akçadağ: Mustafa Kırteke
Battalgazi: Osman Güder
Darende: İsa Özkan
Doğanşehir: Vahap Küçük
Doğanyol: Hakan Bay
Kale: Murat Koca
Pütürge: Mikail Sülük
Yazıhan: Nevzat Öztürk
Yeşilyurt: Mehmet Çınar
Cumhuriyet Halk Partisi
Malatya Büyükşehir: Soner Gökçe (Millet İttifakı)
Akçadağ: Mustafa Korkmaz
Arapgir: Haluk Cömertoğlu
Arguvan: Mehmet Kızıldaş
Doğanşehir: Mehmet Bayram
Doğanyol: Gündüz Cengiz
Hekimhan: Turan Karadağ
Kuluncak: Mustafa Yıldız
Yazıhan: Niyazi Akıncı
Yeşilyurt: Erkan Özgür
Halkların Demokratik Partisi
Malatya Büyükşehir: Yusuf Bozkuş
Battalgazi: Hüseyin Kılınç
Arguvan: İlhan Yıldız
Yazıhan: Yusuf Aziz Sertkaya
Milliyetçi Hareket Partisi
Hekimhan: Mustafa Arıkan (Cumhur İttifakı)
Kuluncak: Erhan Cengiz (Cumhur İttifakı)
İYİ Parti
Battalgazi: Ali Ekinci (Millet İttifakı)
Kale: Adil Geyik (Millet İttifakı)
Yeşilyurt: Cem Parlak
Saadet Partisi
Malatya Büyükşehir: Osman Cemali Marasalı
Akçadağ: Ali Emre
Arapgir: Hamza Adak
Arguvan: Seyfullah Öner
Battalgazi: Mustafa Sertkaya
Darende: Davut Kıraç
Doğanşehir: Sinan Erarslan
Doğanyol: Osman Solmaz
Hekimhan: Lütfi Şahin
Kale: Mehmet Sofuoğlu
Pütürge: Kasım Tilbaç
Yazıhan: Mahmut Karlık
Yeşilyurt: Emine Akkurt
Demokrat Parti
Malatya Büyükşehir: Mehmet Cahit Karakuş
Doğanyol: Behsat Karakaya
Kale: Mehmet Kiraz
Yeşilyurt: Hasan Meşe
Büyük Birlik Partisi
Arapgir: İbrahim Yurtsever
Battalgazi: Sait Yoldaş
Darende: Hamit Demir
Kale: Nizamettin Fırat
Kuluncak: Ali Arslan
Yeşilyurt: Ercan Altunkaya
Bağımsız Türkiye Partisi
Malatya Büyükşehir: Mesut Günışık
Akçadağ: Kadir Hakalmaz
Arapgir: Fedayi Bulut
Arguvan: Murat Oruç
Battalgazi: Mahmut Kara
Doğanşehir: Abuzer Avşar
Doğanyol: Memet Karaman
Darende: Memet Süzen
Hekimhan: Zekeriya Bozkurtoğlu
Kale: Mustafa Beşik
Kuluncak: Mustafa Değirmen
Pütürge: Hüseyin Alyüz
Yazıhan: Aynur Süzen
Yeşilyurt: Abdullah Solgun
Türkiye Komünist Partisi
Malatya Büyükşehir: Ferhat Tunçdemir
Arguvan: Ali Çağlar Şentürk
Hekimhan: Hüseyin Erdem Demirel
Demokratik Sol Parti
Malatya Büyükşehir: Haydar Levent
Arguvan: Ergün Kılıç
Kuluncak: Ethem Körükmez
Bağımsız
Malatya Büyükşehir: Şerif Demirel
Akçadağ: Ali Kazgan
Kuluncak: Mehmet Kul
Kuluncak: Reşit Yılmaz
Malatya'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Malatya'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.