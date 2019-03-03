Malatya'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Malatya'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Malatya'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Vatan Partisi

Malatya Büyükşehir: Hüseyin Koç



Adalet ve Kalkınma Partisi

Malatya Büyükşehir: Selahattin Gürkan (Cumhur İttifakı)



Arapgir: Rıza Murat Türksoy



Arguvan: Ahmet Eren



Akçadağ: Mustafa Kırteke



Battalgazi: Osman Güder



Darende: İsa Özkan



Doğanşehir: Vahap Küçük



Doğanyol: Hakan Bay



Kale: Murat Koca



Pütürge: Mikail Sülük



Yazıhan: Nevzat Öztürk



Yeşilyurt: Mehmet Çınar



Cumhuriyet Halk Partisi

Malatya Büyükşehir: Soner Gökçe (Millet İttifakı)



Akçadağ: Mustafa Korkmaz



Arapgir: Haluk Cömertoğlu



Arguvan: Mehmet Kızıldaş



Doğanşehir: Mehmet Bayram



Doğanyol: Gündüz Cengiz



Hekimhan: Turan Karadağ



Kuluncak: Mustafa Yıldız



Yazıhan: Niyazi Akıncı



Yeşilyurt: Erkan Özgür



Halkların Demokratik Partisi

Malatya Büyükşehir: Yusuf Bozkuş



Battalgazi: Hüseyin Kılınç

Arguvan: İlhan Yıldız

Yazıhan: Yusuf Aziz Sertkaya







Milliyetçi Hareket Partisi

Hekimhan: Mustafa Arıkan (Cumhur İttifakı)



Kuluncak: Erhan Cengiz (Cumhur İttifakı)







İYİ Parti

Battalgazi: Ali Ekinci (Millet İttifakı)



Kale: Adil Geyik (Millet İttifakı)

Yeşilyurt: Cem Parlak







Saadet Partisi

Malatya Büyükşehir: Osman Cemali Marasalı



Akçadağ: Ali Emre



Arapgir: Hamza Adak



Arguvan: Seyfullah Öner



Battalgazi: Mustafa Sertkaya



Darende: Davut Kıraç



Doğanşehir: Sinan Erarslan



Doğanyol: Osman Solmaz



Hekimhan: Lütfi Şahin



Kale: Mehmet Sofuoğlu



Pütürge: Kasım Tilbaç



Yazıhan: Mahmut Karlık



Yeşilyurt: Emine Akkurt







Demokrat Parti

Malatya Büyükşehir: Mehmet Cahit Karakuş

Doğanyol: Behsat Karakaya

Kale: Mehmet Kiraz



Yeşilyurt: Hasan Meşe



Büyük Birlik Partisi

Arapgir: İbrahim Yurtsever

Battalgazi: Sait Yoldaş

Darende: Hamit Demir

Kale: Nizamettin Fırat

Kuluncak: Ali Arslan

Yeşilyurt: Ercan Altunkaya





Bağımsız Türkiye Partisi

Malatya Büyükşehir: Mesut Günışık

Akçadağ: Kadir Hakalmaz

Arapgir: Fedayi Bulut

Arguvan: Murat Oruç

Battalgazi: Mahmut Kara

Doğanşehir: Abuzer Avşar

Doğanyol: Memet Karaman

Darende: Memet Süzen

Hekimhan: Zekeriya Bozkurtoğlu

Kale: Mustafa Beşik

Kuluncak: Mustafa Değirmen

Pütürge: Hüseyin Alyüz

Yazıhan: Aynur Süzen

Yeşilyurt: Abdullah Solgun



Türkiye Komünist Partisi

Malatya Büyükşehir: Ferhat Tunçdemir

Arguvan: Ali Çağlar Şentürk

Hekimhan: Hüseyin Erdem Demirel





Demokratik Sol Parti

Malatya Büyükşehir: Haydar Levent

Arguvan: Ergün Kılıç

Kuluncak: Ethem Körükmez





Bağımsız

Malatya Büyükşehir: Şerif Demirel

Akçadağ: Ali Kazgan

Kuluncak: Mehmet Kul

Kuluncak: Reşit Yılmaz