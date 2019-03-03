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Malatya 31 Mart 2019 yerel seçim kesin aday listesi

Malatya'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Malatya 31 Mart 2019 yerel seçim kesin aday listesi

Malatya'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre Malatya'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

Vatan Partisi 
Malatya Büyükşehir: Hüseyin Koç 

 Adalet ve Kalkınma Partisi 
Malatya Büyükşehir: Selahattin Gürkan (Cumhur İttifakı) 

Arapgir: Rıza Murat Türksoy 

Arguvan: Ahmet Eren 

Akçadağ: Mustafa Kırteke 

Battalgazi: Osman Güder 

Darende: İsa Özkan 

Doğanşehir: Vahap Küçük 

Doğanyol: Hakan Bay 

Kale: Murat Koca 

Pütürge: Mikail Sülük 

Yazıhan: Nevzat Öztürk 

Yeşilyurt: Mehmet Çınar

Cumhuriyet Halk Partisi 
Malatya Büyükşehir: Soner Gökçe (Millet İttifakı) 

Akçadağ: Mustafa Korkmaz 

Arapgir: Haluk Cömertoğlu

Arguvan: Mehmet Kızıldaş 

Doğanşehir: Mehmet Bayram 

Doğanyol: Gündüz Cengiz 

Hekimhan: Turan Karadağ 

Kuluncak: Mustafa Yıldız 

Yazıhan: Niyazi Akıncı 

Yeşilyurt: Erkan Özgür

Halkların Demokratik Partisi 
Malatya Büyükşehir: Yusuf Bozkuş 

Battalgazi: Hüseyin Kılınç
Arguvan: İlhan Yıldız
Yazıhan: Yusuf Aziz Sertkaya



Milliyetçi Hareket Partisi 
Hekimhan: Mustafa Arıkan (Cumhur İttifakı) 

Kuluncak: Erhan Cengiz (Cumhur İttifakı) 



İYİ Parti 
Battalgazi: Ali Ekinci (Millet İttifakı) 

Kale: Adil Geyik (Millet İttifakı) 
Yeşilyurt: Cem Parlak 



Saadet Partisi 
Malatya Büyükşehir: Osman Cemali Marasalı 

Akçadağ: Ali Emre 

Arapgir: Hamza Adak 

Arguvan: Seyfullah Öner 

Battalgazi: Mustafa Sertkaya 

Darende: Davut Kıraç

Doğanşehir: Sinan Erarslan 

Doğanyol: Osman Solmaz 

Hekimhan: Lütfi Şahin 

Kale: Mehmet Sofuoğlu 

Pütürge: Kasım Tilbaç 

Yazıhan: Mahmut Karlık 

Yeşilyurt: Emine Akkurt 



Demokrat Parti 
Malatya Büyükşehir: Mehmet Cahit Karakuş
Doğanyol: Behsat Karakaya
Kale: Mehmet Kiraz 

Yeşilyurt: Hasan Meşe

Büyük Birlik Partisi 
Arapgir: İbrahim Yurtsever 
Battalgazi: Sait Yoldaş
Darende: Hamit Demir 
Kale: Nizamettin Fırat 
Kuluncak: Ali Arslan
Yeşilyurt: Ercan Altunkaya


Bağımsız Türkiye Partisi 
Malatya Büyükşehir: Mesut Günışık
Akçadağ: Kadir Hakalmaz
Arapgir: Fedayi Bulut
Arguvan: Murat Oruç
Battalgazi: Mahmut Kara
Doğanşehir: Abuzer Avşar
Doğanyol: Memet Karaman
Darende: Memet Süzen 
Hekimhan: Zekeriya Bozkurtoğlu
Kale: Mustafa Beşik
Kuluncak: Mustafa Değirmen
Pütürge: Hüseyin Alyüz
Yazıhan: Aynur Süzen
Yeşilyurt: Abdullah Solgun

Türkiye Komünist Partisi 
Malatya Büyükşehir: Ferhat Tunçdemir
Arguvan: Ali Çağlar Şentürk
Hekimhan: Hüseyin Erdem Demirel


Demokratik Sol Parti 
Malatya Büyükşehir: Haydar Levent
Arguvan: Ergün Kılıç
Kuluncak: Ethem Körükmez


Bağımsız 
Malatya Büyükşehir: Şerif Demirel
Akçadağ: Ali Kazgan
Kuluncak: Mehmet Kul
Kuluncak: Reşit Yılmaz

Etiketler; #malatya
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