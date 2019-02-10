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Malatya Arguvan'da deprem (10 Şubat 2019 Kadilli Rasathanesi son depremler)

Malatya'nın Arguvan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Malatya Arguvan'da deprem (10 Şubat 2019 Kadilli Rasathanesi son depremler)

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD verilerine göre, saat 09:54'te Malatya'nın Arguvan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin derinliğini 14 kilometre olarak açıkladı. 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise, saat 09:54'te Malatya'nın Arguvan ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 5 kilometre olarak duyuruldu.

Türkiye'de meydana gelen depremleri aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız  



ulusal.com.tr

Etiketler; #malatya
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