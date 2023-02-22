"Malatya Bostanbaşı'nın acilen 250 çadıra ihtiyacı var" | Lale Delidağ Malatya'dan aktardı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gerçekleşen yıkımın etkisiyle birçok vatandaş çadır kentlerde kalıyor ancak talebin yüksek olması sebebiyle yetkililer yetişmekte güçlük çekiyor. Çadır sorununun olduğu yerlerden biri de depremin etkili olduğu Malatya'nın Bostanbaşı Mahallesi'ydi.

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"Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nin acilen 250 çadıra ihtiyacı var." bu sözler Malatya Bostanbaşı Mahallesi Muhtarı Faik Özbay'a ait.

Kahramanmaraş gerçekleşen depremlerin yıkıcı olduğu illerden biri olan Malatya'da çadır ihtiyacı henüz tam anlamıyla karşılanabilmiş değil. Evleri sağlam olmasına rağmen birçok vatandaş da depremin yarattığı travma nedeniyle evlerine girmeye çekiniyor.

Ulusal Kanal Yurt Haber Şefi Lale Delidağ Bostanbaşı'nın sorunlarını duyurabilmesi için Bostanbaşı Mahallesi Muhtarı Faik Özbay'a mikrofon uzattı.

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