"Malatya Bostanbaşı'nın acilen 250 çadıra ihtiyacı var" | Lale Delidağ Malatya'dan aktardı

"Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nin acilen 250 çadıra ihtiyacı var." bu sözler Malatya Bostanbaşı Mahallesi Muhtarı Faik Özbay'a ait.

Kahramanmaraş gerçekleşen depremlerin yıkıcı olduğu illerden biri olan Malatya'da çadır ihtiyacı henüz tam anlamıyla karşılanabilmiş değil. Evleri sağlam olmasına rağmen birçok vatandaş da depremin yarattığı travma nedeniyle evlerine girmeye çekiniyor.

Ulusal Kanal Yurt Haber Şefi Lale Delidağ Bostanbaşı'nın sorunlarını duyurabilmesi için Bostanbaşı Mahallesi Muhtarı Faik Özbay'a mikrofon uzattı.