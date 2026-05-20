Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden deprem sonrası çok kritik 'İçme Suyu' uyarısı!

Malatya Büyükşehir Belediyesi, sarsıntının etkisiyle kent genelindeki içme suyu kaynaklarında geçici bir olumsuzluk yaşandığını duyurdu.

GÜNDÜZBEY KAPTAJINDA BULANIKLIK ALARMI

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal medya platformu X üzerinden yapılan resmi açıklamada, merkez üssü Battalgazi olan 5.6 büyüklüğündeki depremin hemen ardından kentin ana içme suyu kaynağı mercek altına alındı. Yapılan ilk incelemelerde, içme suyu temininde kritik bir öneme sahip olan Gündüzbey kaptaj kaynağında depremin yarattığı sismik hareketlilik nedeniyle bulanıklık meydana geldiği saptandı.

Depremin etkisiyle su yataklarında oluşan doğal kaymalar ve yer hareketleri yüzünden şebekeye verilen suda geçici bulanıklık gözlemlendiğini belirten belediye yetkilileri, halkın sağlığını korumak adına tüm teknik birimlerin alarma geçirildiğini ifade etti.

MASKİ EKİPLERİ SAHADA: "İKİNCİ BİR UYARIYA KADAR DİKKATLİ OLUN"

Su kalitesini normal seviyeye döndürmek için analiz çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü belirten Malatya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara tedbir çağrısında bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Ekiplerimiz tarafından bölgede gerekli inceleme, kontrol ve su analiz çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir. Vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla süreç yakından takip edilmekte olup gerekli teknik müdahaleler aralıksız devam etmektedir. Su berraklığı normal seviyeye ulaşıncaya kadar vatandaşlarımızın tedbir amaçlı olarak içme suyu kullanımında dikkatli olmaları önemle rica olunur. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecektir."

Laboratuvar sonuçları tam güvenli ilan edilene kadar, vatandaşların şebeke suyunu doğrudan içme suyu olarak tüketmemeleri, bunun yerine hazır su tercih etmeleri veya suyu kaynatarak kullanmaları öneriliyor.