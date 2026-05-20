Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden deprem sonrası çok kritik 'İçme Suyu' uyarısı!

Malatya’da sabah saat 09.00’da meydana gelen ve büyük paniğe yol açan 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından, şehirdeki altyapı ve su kaynaklarına yönelik kritik bir uyarı yapıldı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden deprem sonrası çok kritik 'İçme Suyu' uyarısı!
Yayınlanma:

Malatya Büyükşehir Belediyesi, sarsıntının etkisiyle kent genelindeki içme suyu kaynaklarında geçici bir olumsuzluk yaşandığını duyurdu.

GÜNDÜZBEY KAPTAJINDA BULANIKLIK ALARMI

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal medya platformu X üzerinden yapılan resmi açıklamada, merkez üssü Battalgazi olan 5.6 büyüklüğündeki depremin hemen ardından kentin ana içme suyu kaynağı mercek altına alındı. Yapılan ilk incelemelerde, içme suyu temininde kritik bir öneme sahip olan Gündüzbey kaptaj kaynağında depremin yarattığı sismik hareketlilik nedeniyle bulanıklık meydana geldiği saptandı.

Depremin etkisiyle su yataklarında oluşan doğal kaymalar ve yer hareketleri yüzünden şebekeye verilen suda geçici bulanıklık gözlemlendiğini belirten belediye yetkilileri, halkın sağlığını korumak adına tüm teknik birimlerin alarma geçirildiğini ifade etti.

MASKİ EKİPLERİ SAHADA: "İKİNCİ BİR UYARIYA KADAR DİKKATLİ OLUN"

Su kalitesini normal seviyeye döndürmek için analiz çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü belirten Malatya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara tedbir çağrısında bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Ekiplerimiz tarafından bölgede gerekli inceleme, kontrol ve su analiz çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir. Vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla süreç yakından takip edilmekte olup gerekli teknik müdahaleler aralıksız devam etmektedir. Su berraklığı normal seviyeye ulaşıncaya kadar vatandaşlarımızın tedbir amaçlı olarak içme suyu kullanımında dikkatli olmaları önemle rica olunur. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecektir."

Laboratuvar sonuçları tam güvenli ilan edilene kadar, vatandaşların şebeke suyunu doğrudan içme suyu olarak tüketmemeleri, bunun yerine hazır su tercih etmeleri veya suyu kaynatarak kullanmaları öneriliyor.

MİT Ve Polisten Şişli'de şafak operasyonu! Uluslararası kartel elebaşı yakalandıMİT Ve Polisten Şişli'de şafak operasyonu! Uluslararası kartel elebaşı yakalandıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

deprem malatya
Günün Manşetleri
Aile yılında Kocaeli’den Türkiye’ye örnek proje
Putin Ve Şi Cinping dünyayı sarsacak kararı açıkladı
Bakanlık ve BOTAŞ yapılanması deşifre oldu
Van merkezli dev narkotik operasyonu!
Emlak Katılım 2026 ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı
Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklama
Sumud Filosu'ndaki tüm tekneler alıkonuldu
Sahte kiralama ilanlarıyla milyonluk vurgun
İsrail askerleri yardım filosuna ateş açtı
Çok Okunanlar
750 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 750 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Altın iki ayın en düşüğünde! İşte 20 Mayıs güncel altın fiyatları Altın iki ayın en düşüğünde! İşte 20 Mayıs güncel altın fiyatları
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde şiddetli deprem! Uzman isim açıkladı: Devamı gelecek mi? Malatya'da 5.6 büyüklüğünde şiddetli deprem! Uzman isim açıkladı: Devamı gelecek mi?
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında dehşete düşüren 'Makam Gücü' skandal Kahramanmaraş'taki okul saldırısında dehşete düşüren 'Makam Gücü' skandal
Pompa fiyatları yenilendi! 20 Mayıs Çarşamba benzin, motorin Ve LPG pompa fiyatları Pompa fiyatları yenilendi! 20 Mayıs Çarşamba benzin, motorin Ve LPG pompa fiyatları