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Malatya'da 13 kilogram eroin ele geçirildi

Malatya'da bir otomobilde yapılan aramada 13 kilogram eroin bulundu, sürücü tutuklandı.

Malatya'da 13 kilogram eroin ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent giriş ve çıkışlarında şüpheli görülen araçları durdurarak arama yaptı.

İstanbul'a gittiği belirlenen ve durumundan şüphelenilen bir otomobilde arama yapan ekipler, araç içerisinde zula diye tabir edilen gizli bölmelere yerleştirilmiş 21 pakette 13 kilogram eroin ele geçirdi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla otomobil sürücüsü R.C. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlı adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #malatya #uyuşturucu #13 kilogram eroin
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