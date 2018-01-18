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Malatya'da av tüfeğiyle iki kişi yaralandı

Malatya'da iki kişi av tüfeğiyle ateş edilerek yaralanmış halde bulundu.

Malatya'da av tüfeğiyle iki kişi yaralandı

Malatya'da iki kişi av tüfeğiyle ateş edilerek yaralanmış halde bulundu.

Yeşilyurt ilçesinin Yaka Mahallesi'ndeki bir tarladan silah sesleri gelmesi üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi.

Tarlada av tüfeğiyle vurulmuş halde bulunan Ergül Gül (30) ve Mehmet Mert Kadıoğlu (35), 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kadıoğlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yetkililer, olay yerinde av tüfeği kartuşu ile tabanca bulunduğunu, soruşturmanın sürdüğünü belirtti.


Kaynak: AA
Etiketler; #yaralama #malatya #Asayiş
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