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Malatya'da bir kişi otel odasında ölü bulundu

Malatya'da bir kişi otel odasında ölü bulundu.

Malatya'da bir kişi otel odasında ölü bulundu

Malatya'da bir kişi otel odasında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Battalgazi ilçesi İnönü Caddesi'ndeki bir otelde kalan Hasan Görgü'nün (54) odasından kötü koku gelmesi üzerine görevliler içeri girdi.

Görgü'nün hareketsiz yattığını gören otel görevlileri, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Görgü'nün öldüğünü belirledi.

Görgü'nün cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ölü bulundu #otel #malatya
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