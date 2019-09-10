Malatya'da HES mağduru mahalle

Malatya kırsalında bir mahalle HES firmasının mağduru oldu.

Malatya’nın Darende ilçesine bağlı Tohma Çayı kenarındaki Hacılar Şeyhler mahallesine hidroelektrik santrali kuran firma mahalleyi ortadan ikiye böldü ve mahallenin kullandığı tek yolu da kullanıma kapattı. Mahalleli açtıkları davaları kazanmalarına rağmen yollarını açtıramıyor.

Bu barikatla diğer barikat arası yaklaşık 300 metre. Mahalleli, karşı taraftaki eşine dostuna gidebilmek için bu 300 metreden değil, yaklaşık 12 kilometreyi katederek gitmek zorunda.

Kapanan yol yüzünden iki çocuğu okul servisinden yararlanamayan mahallenin muhtarı Turan Ortakaya, yaşanan süreci şöyle anlattı.

Yetkililere seslenen mahalle sakinleri, mahkeme kararlarının uygulanmasını istedi.

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