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Malatya'da hurda ve kitap hırsızı tutuklandı

Malatya'da iş yerinden hurda malzeme ve eski kitap çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

YURT 13.09.2019, 16:45
Malatya'da hurda ve kitap hırsızı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bir iş yerinden 6 ton hurda ve 30 ton kullanılmayan kitap çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Takibe alınan hırsızlık zanlısı M.K, polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
#malatya
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