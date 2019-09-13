Malatya'da hurda ve kitap hırsızı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bir iş yerinden 6 ton hurda ve 30 ton kullanılmayan kitap çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Takibe alınan hırsızlık zanlısı M.K, polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.