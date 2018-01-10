Maden ocaklarına karşı direnişin adresi bu kez Malatya'nın Akçadağ ilçesi oldu. Whastaap ihbar hattımızdan bize ulaşan köylüler; Havayı, suyu ve tarım arazilerini kirleten ocağın kapatılmasını istiyor.

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Maden ocağına karşı yürüdüler, ocağın kapatılmasını istediler.



Burası Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Dedeyazı mahallesi...



Kolon Mezrası’nda faliyet yürüten maden ocağı köylüleri ayağa kaldırdı.



Yurttaşlar, doğanın katledilmesini istemiyor. Çünkü tarım arazileri ve çevredeki su alanları bu çalışmalardan zarar görüyor.



Malatyalılar, maden ocağının kapatılması için eylemlerini sürdürecek.





ulusal.com.tr