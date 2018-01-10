Maden ocağına karşı yürüdüler, ocağın kapatılmasını istediler.
Burası Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Dedeyazı mahallesi...
Kolon Mezrası’nda faliyet yürüten maden ocağı köylüleri ayağa kaldırdı.
Yurttaşlar, doğanın katledilmesini istemiyor. Çünkü tarım arazileri ve çevredeki su alanları bu çalışmalardan zarar görüyor.
Malatyalılar, maden ocağının kapatılması için eylemlerini sürdürecek.
ulusal.com.tr
Maden ocaklarına karşı direnişin adresi bu kez Malatya'nın Akçadağ ilçesi oldu. Whastaap ihbar hattımızdan bize ulaşan köylüler; Havayı, suyu ve tarım arazilerini kirleten ocağın kapatılmasını istiyor.
Maden ocağına karşı yürüdüler, ocağın kapatılmasını istediler.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.