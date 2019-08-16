Malatya'da çıkan orman yangınında 50 hektar küle döndü. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın bölgenin geçim kaynağı olan kayısı bahçelerine de zarar verdi.

Yine nedeni bilinmeyen orman yangını yine küle dönen arazi.



Malatya'nın Hekimhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın 50 hektarı kül etti.



Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın bölgenin geçim kaynağı olan kayısı bahçelerine de zarar verdi.



Yangın 10 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü.



Olay yerine gelen Malatya Valisi Aydın Baruş, vatandaşları uyardı.





ulusal.com.tr