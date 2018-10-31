Battalgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Dabakhane Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.



Kavgada Emrah ve Evren Yıldırım ile Sabri Korkmaz tabancayla, Sinan Yıldırım ve Mehmet Kırteke ise darp sonucu yaralandı.



Sağlık ekiplerince kentteki bazı hastanelere kaldırılan yaralılardan Emrah Yıldırım, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Polis ekipleri kavgaya karıştığı iddia edilen A.Ş, M.K. ve H.Y'yi gözaltına aldı.



Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri kavganın yaşandığı sokağı trafiğe kapatarak inceleme yaptı.