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Malatya'da tarihi eser operasyonu

Malatya'daki operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen kolye ve sikkelerden oluşan 20 tarihi eser ele geçirildi

Malatya'da tarihi eser operasyonu

Malatya'da düzenlenen operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen kolye ve sikkelerden oluşan 20 tarihi eser ele geçirildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen kolye ve sikkelerden oluşan 20 tarihi eseri ele geçirdi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #malatya #tarihi eser #kaçakçılık #operasyon
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