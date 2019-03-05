TCDD'ye ait hattan ray çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Malatya'da, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına (TCDD) ait hattan ray çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi mevkisi tren garı yakınında rayları keserek bir kamyonete yükleyen 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.



Yapılan incelemede hatlardan 15 metre ray çalındığı tespit edildi.



Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.