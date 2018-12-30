Malatya'da kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitim öğretime 31 Aralık Pazartesi ara verildiği bildirildi.

Malatya'da kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitim öğretime yarın ara verildiği bildirildi.



Malatya Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte bu akşam ve yarın yoğun kar yağışının beklendiğini belirtti.



Baruş, açıklamasında şunları kaydetti:

"Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde bu gece ve yarın devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Malatya il genelinde 31 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verilmiştir."



Malatya Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle;

İl genelinde yoğun kar yağışının olması sebebi ile il merkezi (Battalgazi-Yeşilyurt) ve ilçelerde kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde 31 aralık 2018 pazartesi günü öğretime bir gün ara verilmiş olup, kronik hastalıklı ve engelli kamu personeli ile hamile kamu personeli de bu tarih de bir gün idari izinlidir.



Kamuoyunun bilgisine sunulur.