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Malatya'daki FETÖ/PDY davasında karar

FETÖ'den yargılanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanığa 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Malatya'daki FETÖ/PDY davasında karar

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan sanık, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan ve örgüte ait kolej ve özel eğitim kurumunda öğretmenlik yapan Mustafa Sonbulut ile avukatı katıldı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock ve Eagle'ı kullandığı belirlenen sanık, daha önce etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak örgüte ilişkin bildiklerini anlattığını, tanıdığı kişileri teşhis ettiğini söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık Sonbulut'un, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği bilgiler dolayısıyla 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #malatya #fetö
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