Malatya Doğanşehir'de zincirleme kaza! 7 kişi yaralandı

Kaza, Doğanşehir ilçesine bağlı Güzelköy Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 38 EC 961 plakalı otomobil, 01 BH 544 plakalı tır ve 44 BL 055 plakalı otomobil kontrolden çıkarak çarpıştı.

Yaralılar hastanelere kaldırıldı

Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.