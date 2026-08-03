Malatya Doğanşehir'de zincirleme kaza! 7 kişi yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 7 kişi yaralandı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Malatya Doğanşehir'de zincirleme kaza! 7 kişi yaralandı
Yayınlanma:

Kaza, Doğanşehir ilçesine bağlı Güzelköy Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 38 EC 961 plakalı otomobil, 01 BH 544 plakalı tır ve 44 BL 055 plakalı otomobil kontrolden çıkarak çarpıştı.

Yaralılar hastanelere kaldırıldı

Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Piyasalarda pazartesi hareketliliği: Gram altın 6 bin TL'nin üstünde! İşte canlı altın fiyatlarıPiyasalarda pazartesi hareketliliği: Gram altın 6 bin TL'nin üstünde! İşte canlı altın fiyatlarıEkonomi
malatya zincirleme kaza
Günün Manşetleri
İçişleri Bakanlığı'ndan 15 ilde dev siber operasyon!
Ağustos 2026 kira artış oranı belli oldu!
Uluslararası spor organizasyonlarının vazgeçilmez adresi Kocaeli
TÜİK Temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı!
İstanbul dahil çok sayıda ile gök gürültülü sağanak uyarısı!
Erdal Beşikçioğlu tutuklandı!
"İstanbul kışlık, Ankara yazlık başkent yapılsın!"
Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı!
İran'dan Hürmüz Boğazı resti!
Elazığ'da orman yangını!
Çok Okunanlar
İstanbul dahil çok sayıda ile gök gürültülü sağanak uyarısı! İstanbul dahil çok sayıda ile gök gürültülü sağanak uyarısı!
Piyasalarda pazartesi hareketliliği: Gram altın 6 bin TL'nin üstünde! İşte canlı altın fiyatları Piyasalarda pazartesi hareketliliği: Gram altın 6 bin TL'nin üstünde! İşte canlı altın fiyatları
Son dakika: LPG'ye dev zam geliyor! Gece yarısından itibaren pompalara yansıyacak Son dakika: LPG'ye dev zam geliyor! Gece yarısından itibaren pompalara yansıyacak
Az önce deprem mi oldu? 3 Ağustos AFAD ve Kandilli son depremler listesi! Az önce deprem mi oldu? 3 Ağustos AFAD ve Kandilli son depremler listesi!
Erdal Beşikçioğlu tutuklandı! Erdal Beşikçioğlu tutuklandı!