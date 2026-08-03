Malatya Doğanşehir'de zincirleme kaza! 7 kişi yaralandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 7 kişi yaralandı.
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Kaza, Doğanşehir ilçesine bağlı Güzelköy Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 38 EC 961 plakalı otomobil, 01 BH 544 plakalı tır ve 44 BL 055 plakalı otomobil kontrolden çıkarak çarpıştı.
Yaralılar hastanelere kaldırıldı
Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.