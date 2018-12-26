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Malatya Hekimhan'da 27 Aralık Perşembe okullar tatil mi?

Hekimhan ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullarda eğitim öğretime 27 Aralık Perşembe ara verilecek

Malatya Hekimhan'da 27 Aralık Perşembe okullar tatil mi?

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullarda eğitim öğretime yarın ara verilecek.

İlçede öğleden sonra başlayan kar yağışı şiddetini artırdı.

Kar nedeniyle ilçe merkezi beyaza bürünürken, belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Hekimhan Kaymakamı Ahmet Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre sabaha kadar devam etmesi beklenen kuvvetli kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için yarın ilçede okulların tatil edildiğini belirtti.

Etiketler; #malatya
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