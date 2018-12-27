Malatya'nın Hekimhan, Pütürge, Kuluncak ve Arapgir ilçelerinde kar yağışı nedeniyle okullarda eğitim öğretime 27 Aralık Perşembe ara verilecek

Malatya'nın Hekimhan, Pütürge, Kuluncak ve Arapgir ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullarda eğitim öğretime bugün ara verilecek.



Hekimhan'da öğleden sonra başlayan kar yağışı şiddetini artırdı.



Kar nedeniyle ilçe merkezi beyaza bürünürken, belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.



Hekimhan Kaymakamı Ahmet Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre sabaha kadar devam etmesi beklenen kuvvetli kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için bugün ilçede okulların tatil edildiğini belirtti.



Okulların tatil edildiği 4 ilçede engelli ve hamile memurlarında idari izinli sayılacağı belirtildi.