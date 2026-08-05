Malatya, ikinci kez Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne ev sahipliği yapacak

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü ile insanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden birine ev sahipliği yapan Malatya; köklü tarihi, zengin kültürel mirası, güçlü gastronomi kültürüyle festival boyunca her yaştan ziyaretçiye unutulmaz bir deneyim sunacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden ayağa kalkma sürecini kararlılıkla sürdüren Malatya'nın kültürel ve sosyal hayatına Türkiye Kültür Yolu Festivali aracılığıyla destek vermeyi önemsediklerini belirterek, festivalin şehrin zengin tarihi ve kültürel mirasının daha geniş kitlelere tanıtılmasına da önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya'nın kendisi için her zaman ayrı bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, "6 Şubat depremlerinin hemen ardından Malatya'ya gelerek yaraların sarılması için uzun süre şehirde vatandaşlarımızla birlikte olduk. Geçtiğimiz yıl Malatya'yı Türkiye Kültür Yolu Festivali rotamıza dahil ettik. Bu yıl ise ikinci kez Malatya Kültür Yolu Festivali'ni düzenleyeceğiz." dedi.

Bakan Ersoy, festival aracılığıyla Malatya'nın binlerce yıllık tarihini, köklü medeniyet birikimini ve zengin kültürel değerlerini çok daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü başta olmak üzere Malatya'nın Anadolu'nun en köklü medeniyet merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, "Her şehrin kendine özgü kimliğini ve kültürel birikimini öne çıkaran bir anlayışla hazırladığımız Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Malatya durağında, bu kadim şehrimizin tarihini, kültürünü, sanatını ve gastronomisini ziyaretçilerimizle buluşturuyoruz. Festivalimizle bir yandan kültürel değerlerimizi yaşatıp gelecek nesillere aktarırken, diğer yandan Malatya'nın ulusal ve uluslararası görünürlüğünü daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz." dedi.

MALATYA AKŞAMLARI ÜNLÜ SANATÇILARLA RENKLENECEK

Festival kapsamında 100. Yıl Kent Parkı'nda gerçekleştirilecek ücretsiz konserlerde Hakan Altun, Simge, Kıraç, Serkan Kaya, Derya Uluğ, Ceza, Oğuzhan Koç, Sefo ve Ferhat Göçer Malatyalı müzikseverlerle buluşacak.

Festival programında konserlerin yanı sıra 2'nci Ordu Bölge Bando Komutanlığı konseri, Yaşayan Miras söyleşileri, “Yalnız Adama Tuzak” tiyatro oyunu, FotoMaraton Malatya ve FotoMaraton Çocuk etkinlikleri ile geleneksel sanat atölyeleri de ziyaretçilerle buluşacak.

MALATYA'NIN YÖRESEL LEZZETLERİ GASTRONOMİ TUTKUNLARINI BEKLİYOR

Malatya, Türkiye Kültür Yolu Festivali boyunca yalnızca tarihi ve kültürel mirasıyla değil, köklü mutfak kültürüyle de ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunacak. Festival kapsamında belirlenen 31 Lezzet Noktası'nda Malatya mutfağının özgün tatları ziyaretçilerle buluşacak. Şehir merkezi başta olmak üzere farklı ilçelere yayılan Lezzet Noktaları ile kentin zengin gastronomi mirasının tanıtılması, yerel işletmelerin desteklenmesi ve ziyaretçilere Malatya mutfağını yakından keşfetme imkânı sunulması hedefleniyor.

Malatya Kültür Yolu Festivali'nin gastronomi programında ev sahibi şef olarak Ömür Akkor yer alacak. Festival kapsamında konuk şefler Halil Sarıal, Emre Murat, Erşan Yılmaz, Gökhan Ali Çamkerten ile Michelin Rehberi Tavsiye Listesi'nde yer alan Şef Mevlüt Özkaya; yemek kültürü yazarı Aylin Öney Tan, gastronomi yazarları Ebru Erke ve Müge Akgün ile BigChefs Kurucu Ortağı Gamze Cizreli Malatya'nın gastronomi mirasını yerinde keşfedecek.

Festival boyunca Lezzet Noktaları'nı ve yerel işletmeleri ziyaret edecek konuk isimler, Malatya mutfağının özgün lezzetlerini deneyimleyerek kentin köklü yemek kültürünün ve gastronomi zenginliğinin tanıtımına katkı sunacak.

Fırat Havzası'nın bereketli toprakları ve güçlü tarımsal üretim geleneğiyle şekillenen Malatya mutfağı; yöresel ürünleri geleneksel pişirme teknikleriyle buluşturan özgün yapısıyla öne çıkıyor. Dünya çapında ün kazanan kayısısından kağıt kebabına, analı kızlı köfteden içli köfteye, kiraz yaprağı sarmasından yaprak döner ve tandır lezzetlerine uzanan zengin mutfak kültürü, festival boyunca ziyaretçileri Malatya'nın yüzyıllara dayanan gastronomi mirasıyla buluşturacak.

MALATYA'DA KÜLTÜR VE SANAT HER YAŞA ULAŞACAK

Festival kapsamında Arslantepe Karşılama Merkezi'nde "Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri", Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde ise "Yaşayan Miras: Malatya" sergileri ziyaretçilerle buluşacak. Aynı merkezde gerçekleştirilecek Yaşayan Miras Kısa Film Gösterimleri ile geleneksel sanat atölyeleri de festival boyunca kültür ve sanatseverlerin ilgisine sunulacak.

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İğne oyası, bez bebek yapımı, ahşap oyma, geleneksel ağaç baskı, deri işleme, ipli kukla, tespih yapımı, bağlama yapımı ve sıcak demir atölyeleri alanında uzman sanatçılar eşliğinde gerçekleştirilecek. Yaşayan Miras söyleşileri, uygulamalı etkinlikler ve Etnospor Deneyim Alanı da ziyaretçilere geleneksel sanatları ve kültürel değerleri yakından tanıma fırsatı sunacak.

Festival programında FotoMaraton Malatya ve FotoMaraton Çocuk etkinliklerinin yanı sıra 100. Yıl Kent Parkı'nda kurulacak Çocuk Köyü de yer alacak. Çocuklara yönelik yaratıcı atölyeler, dijital deneyim alanları, geleneksel oyunlar, Karagöz etkinlikleri ve VR Balon Turu ile festival coşkusu her yaş grubuna ulaşacak.

Malatya Kültür Yolu Festivali, 8-16 Ağustos tarihleri arasında konserlerden tiyatro ve söyleşilere, sergilerden geleneksel sanat atölyelerine, çocuk etkinliklerinden gastronomi programlarına uzanan zengin içeriğiyle kültür ve sanatın farklı disiplinlerini ziyaretçilerle buluşturacak.