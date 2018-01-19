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Malatya-Kayseri karayolu ulaşıma kapandı

Darende ilçesindeki yoğun kar yağışı nedeniyle Malatya-Kayseri karayolu ulaşıma kapandı

Malatya-Kayseri karayolu ulaşıma kapandı

Malatya'nın Darende ilçesindeki yoğun kar yağışı nedeniyle Kayseri istikametinde yol trafiğe kapandı.

Malatya-Kayseri karayolunun Gümüşlüdere mevkisinde kar yağışına yakalanan bazı tır ve yolcu otobüsleri, kaygan zemin dolasıyla yolda kaldı.

Kontrolden çıkan araçlar nedeniyle çok sayıda yolcu otobüsü, tır, kamyon ve otomobil yollarına devam edemedi.

Gümüşlüdere mevkisinde bulunan araçlardan zincirleri olanlara geçiş izni verilirken Darende Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik İstasyonu ekipleri, ilçe çıkışından itibaren kardan dolayı Kayseri istikametine yolu trafiğe kapattı.

Yaklaşık 1 saattir mahsur kalan yolcular ise Karayolları Malatya 81. Şube Şefliği ekiplerinin yolları açmasını bekliyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #darende #kar yağışı #malatya
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