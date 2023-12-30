Malatya Merkezli 6 İlde Terör Operasyonu: 14 Gözaltı

Malatya merkezli 6 ilde, PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı.

Malatya Merkezli 6 İlde Terör Operasyonu: 14 Gözaltı
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Malatya’da, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Malatya merkezli, İstanbul, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman ve Van’da gerçekleştirilen operasyonlarda 7’si Malatya’da olmak üzere 11 PKK/KCK ve 3 DEAŞ üyesi yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlıların polis nezaretindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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