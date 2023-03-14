Malatya Valiliği'nden o iddialara yalanlama

Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, bir derneğe ait aşevinin kapatılmak istendiği yönünde iddiaların paylaşıldığı anımsatılarak, bu iddiaların tamamen asılsız olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu alanda geçici iş yerleri inşa edileceği için aşevi çadırı uygun başka bir alana taşınacaktır. Yeni yerinde faaliyetine devam edecektir." ifadesi kullanıldı.