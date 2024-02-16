Kandilli Rasathanesi ile AFAD sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşlara duyurdu. Malatya ve Çanakkale'de deprem oldu. Malatya'daki depremin büyüklüğü 4.1 olarak kaydedildi. Çanakkale'de gerçekleşen deprem ise 3.3 büyüklüğündedir. Deprem raporları ise şu şekildedir;