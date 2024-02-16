Malatya ve Çanakkale'de deprem oldu

Kandilli Rasathanesi ile AFAD vatandaşlara duyurdu. Malatya ve Çanakkale'de deprem oldu. Malatya'daki depremin büyüklüğü 4.1 olarak kaydedildi. Çanakkale'de gerçekleşen deprem ise 3.3 büyüklüğündedir.

Malatya ve Çanakkale'de deprem oldu
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Kandilli Rasathanesi ile AFAD sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşlara duyurdu. Malatya ve Çanakkale'de deprem oldu. Malatya'daki depremin büyüklüğü 4.1 olarak kaydedildi. Çanakkale'de gerçekleşen deprem ise 3.3 büyüklüğündedir. Deprem raporları ise şu şekildedir;

Peru'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiPeru'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiDünya
# deprem # çanakkale # malatya
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