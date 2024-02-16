Malatya ve Çanakkale'de deprem oldu
Kandilli Rasathanesi ile AFAD vatandaşlara duyurdu. Malatya ve Çanakkale'de deprem oldu. Malatya'daki depremin büyüklüğü 4.1 olarak kaydedildi. Çanakkale'de gerçekleşen deprem ise 3.3 büyüklüğündedir.
Kandilli Rasathanesi ile AFAD sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşlara duyurdu. Malatya ve Çanakkale'de deprem oldu. Malatya'daki depremin büyüklüğü 4.1 olarak kaydedildi. Çanakkale'de gerçekleşen deprem ise 3.3 büyüklüğündedir. Deprem raporları ise şu şekildedir;
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 16, 2024
KOZCESME-BIGA (CANAKKALE) https://t.co/B96iVzGu2p
16.02.2024, 04:54:55 TSİ
Büyüklük: 3.3
Derinlik: 5.3 km#Kandilli
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 16, 2024
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Akçadağ (Malatya)
Tarih:2024-02-16
Saat:06:54:07 TSİ
Enlem:38.27278 N
Boylam:37.80028 E
Derinlik:8.09 km
Detay:https://t.co/vhzDiyd30H@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi