Malatya'daki depremde 1 kişi hayatını kaybetti

Öğle saatlerinde Malatya'da meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem sonrası AFAD bir açıklama yaptı. AFAD Başkanı Sezer yaptığı açıklamada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 69 kişinin yaralandığını belirtti.

AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ

AFAD sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Açıklamada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 69 kişinin yaralandığı belirtilirken 29 binanın da yıkıldığı kaydedildi.