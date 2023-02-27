Malatya'daki depremde 1 kişi hayatını kaybetti
AFAD Başkanı Sezer, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,5 büyüklüğündeki depremde 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 69 kişinin yaralandığını açıkladı.
Öğle saatlerinde Malatya'da meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem sonrası AFAD bir açıklama yaptı. AFAD Başkanı Sezer yaptığı açıklamada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 69 kişinin yaralandığını belirtti.
AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ
AFAD sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Açıklamada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 69 kişinin yaralandığı belirtilirken 29 binanın da yıkıldığı kaydedildi.
Malatya ilimizin Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki artçı depremin ardından, an itibarıyla;— AFAD (@AFADBaskanlik) February 27, 2023
▪️ 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.
▪️ 69 vatandaşımız yaralanmıştır.
▪️ 29 bina yıkılmıştır.