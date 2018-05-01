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Malatya'yı dolu vurdu

Malatya'da ani bastıran şiddetli dolu yağışı hayatı felç etti. Bazı caddelerde su taşkınlıklarına neden olan yağış bazı vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Malatya'yı dolu vurdu

Malatya'da bugün öğleden sonra başlayan şiddetli yağmur ve dolu yağışı hayatı felç etti.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar, uzun süre dükkanlarda ve bazı binaların saçakları altında beklemek zorunda kaldı.



Güne 18 derece sıcak hava ile başlayan şehir merkezinde, saat 12.00 sıralarında hava kapandı ve dolu yağışı başladı. Kısa sürede şiddetini artıran dolu yağışı şehirde hayatı felç etti.



Şiddetli yağış nedeniyle kentteki bazı caddelerde su taşkınları olduğu görüldü. Sıcak havayla güne başlayan Malatyalılar ise yağışa hazırlıksız yakalandı. Yaklaşık 30 dakika süren ve beyaz bir örtü bırakan dolu yağışı kısa sürede etkisini yitirdi.




ulusal.com.tr

 

Etiketler; #malatya #dolu yağışı
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