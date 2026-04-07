Malatya Yüksel Apartmanı davasında karar çıktı

Malatya'da 6 Şubat depremlerinin ikinci sarsıntısında yıkılan Yüksel Apartmanı davası sonuçlandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Malatya Yüksel Apartmanı davasında karar çıktı
Yayınlanma: Güncellenme:

Yeşilyurt ilçesinde bulunan Yüksel Apartmanı'nın 6 Şubat depremlerinde yıkılmasına yönelik yürütülen adli süreç tamamlandı. Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, binanın inşa sürecinde sorumlulukları bulunduğu tespit edilen kişiler, dönemin belediye imar birimi personelleri ve inşaat mühendisleri hakim karşısına çıktı.

YAPIM SORUMLULARINA 4 YIL 4 AY HAPİS CEZASI

Zaviye Mahallesi Tevfik Temelli Caddesi üzerinde yer alan ve depremin ikinci sarsıntısında tamamen çöken yapıyla ilgili karar açıklandı. Dava dosyası kapsamında binanın yapımında sorumluluğu bulunduğu iddia edilen tutuksuz sanıklar A.T.Ü. ve H.İ.Ş.'nin hukuki durumu netleşti. Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucunda bu iki sanığı 4 yıl 4 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırdı.

Soruşturma kapsamında inşaat mühendisleri ve dönemin belediye çalışanları da yargılandı. Mahkeme, dosyada isimleri geçen dönemin belediye imar birimi görevlisi M.B. ile inşaat mühendisleri A.Ö. ve A.Y. hakkında kararını verdi. Her üç sanık da 2 yıl 11 ay 16'şar gün hapis cezası aldı. Aynı dosyada adı geçen ve olay tarihinde belediye imar biriminde görevli olan Y.K. hakkında ise mahkeme tarafından beraat kararı verildi.

HAYATINI KAYBEDEN SANIĞIN DAVASI DÜŞTÜ

Yargılama süreci devam ederken hayatını kaybeden A.T.Y. hakkındaki dava, ölüm nedeniyle düşürüldü. Mahkeme heyeti, hapis cezasına çarptırılan tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına devam edilmesine hükmetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

malatya deprem
