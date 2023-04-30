Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Malatya'da deprem meydana geldi. Depreme ilişkin açıklama Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden yapıldı.
Saat 16.01'de meydana gelen depremin 4,3 büyüklüğünde olduğu açıklandı.
Merkez üssünün Kepez - Akçadağ olduğu belirtilen depremin yerin 8,6 kilometre derinlikte olduğu ifade edildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 30, 2023
KEPEZ-AKCADAG (MALATYA) https://t.co/rqmzxu8M2f
30.04.2023, 16:01:27 TSİ
Büyüklük: 4.3
Derinlik: 8.6 km#Kandilli
Kaynak: Anadolu Ajansı
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