Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
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Malatya'da deprem meydana geldi. Depreme ilişkin açıklama Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden yapıldı.

Saat 16.01'de meydana gelen depremin 4,3 büyüklüğünde olduğu açıklandı.

Merkez üssünün Kepez - Akçadağ olduğu belirtilen depremin yerin 8,6 kilometre derinlikte olduğu ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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