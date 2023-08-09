Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi merkezli saat 20.01'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Yapılan açıklamaya göre Malatya'da saat 20.01'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin 12,1 kilometre derinde kaydedildiği belirlendi. Deprem, çevre illerdende de hissedildi.

# malatya # deprem
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