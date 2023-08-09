Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi merkezli saat 20.01'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Yapılan açıklamaya göre Malatya'da saat 20.01'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin 12,1 kilometre derinde kaydedildiği belirlendi. Deprem, çevre illerdende de hissedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) August 9, 2023
ONCU-YESILYURT (MALATYA) https://t.co/8Kh2ajax6P
09.08.2023, 20:01:45 TSİ
Büyüklük: 4.3
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
3 Acı biber + bal + limon; Üçünü karıştırıp 1 tatlı kaşığı yemek bile etkiliymiş. Kimse anlatmamıştı