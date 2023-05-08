Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından yapılan son dakika açıklamasında depremin Malatya Yeşilyurt Salkonak merkezli meydana geldiği bildirildi. Depremin büyüklüğü 4.7 olarak açıklandı. Depremin, yerin 9 km derinliğinde meydana geldiği bildirildi.