Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerden de hissedildi. Depremin, yerin 9 km derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından yapılan son dakika açıklamasında depremin Malatya Yeşilyurt Salkonak merkezli meydana geldiği bildirildi. Depremin büyüklüğü 4.7 olarak açıklandı. Depremin, yerin 9 km derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

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