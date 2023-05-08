Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerden de hissedildi. Depremin, yerin 9 km derinliğinde meydana geldiği bildirildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından yapılan son dakika açıklamasında depremin Malatya Yeşilyurt Salkonak merkezli meydana geldiği bildirildi. Depremin büyüklüğü 4.7 olarak açıklandı. Depremin, yerin 9 km derinliğinde meydana geldiği bildirildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 8, 2023
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) https://t.co/HAJf1JwArE
08.05.2023, 23:20:33 TSİ
Büyüklük: 4.7
Derinlik: 9.0 km#Kandilli